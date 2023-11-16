Наталья Диденко прогнозирует дожди с мокрым снегом и усиление ветра.

Перед выходными, 17 ноября, в ряде областей Украины ожидаются осадки и сильный ветер. Об этом сообщает известный синоптик Наталья Диденко.

"Из-за деятельности активного циклона с юго-запада по имени Linus в западных областях Украины ожидается облачная влажная погода с дождем и мокрым снегом. К непогоде присоединится сильный ветер юго-восточного направления", - рассказала синоптик.

По ее словам, небольшие дожди также возможны в восточной части Украины, а на остальной территории в пятницу существенных осадков не предвидится.

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"Температура воздуха в Украине будет низкой", - говорит Наталья Диденко. Так, ближайшей ночью на Западе и севере от +3 тепла -3, а на остальной территории +2...+7 градусов. А в течение дня 17 ноября ожидается +3...+8 градусов, только на юге будет немного теплее, +7...+11 градусов.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, завтра будет облачная погода, но без существенных осадков. Ночью +1...+3 градуса, на окраинах - до -1 градуса, а днем воздух прогреется лишь до +4 градусов.

Ухудшение погоды в Украине-прогноз

Ранее Наталка Диденко предупредила украинцев о мощной непогоде, что ожидается в ближайшие выходные. По ее данным, в субботу в западных областях погода будет особенно неблагоприятной с сильным мокрым снегом и штормовым ветром. А в воскресенье сильные дожди и сильный ветер будут донимать жителей юга, центра и востока Украины.

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