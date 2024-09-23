Осадков не предвидится.

Погода в Украине и в дальнейшем будет теплая, а 24 сентября наша страна станет одной из самых теплых в Европе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 24-го сентября, Украина будет одной из самых теплых стран Европы, везде будет светить солнце, без дождя, преимущественно ясно", - рассказала она.

Температура воздуха, по данным Наталки Диденко, в течение дня в большинстве областей составит +22...+26 градусов. "А где солнце крепче блеснет, и до +26...+28 градусов", - уточнила синоптик.

Видео дня

В Киеве, по словам синоптика, вторник также будет солнечным и теплым, около +25 градусов.

Аномально теплая погода в Украине

На этой неделе в Украине прогнозируется аномально теплая погода, местами возможны дожди. Ранее об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, циклоническая активность будет развиваться над центром и западом Европы, что приведет к преобладанию южных и юго-восточных воздушных потоков над Украиной.

"За счет такой атмосферной циркуляции, к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова", - отметил Кибальчич.

Относительно осадков, синоптик сообщил, что в ближайшие дни сильных дождей не ожидается, однако в западных областях возможны умеренные осадки.

Вас также могут заинтересовать новости: