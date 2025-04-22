Синоптики прогнозируют грозы сегодня на западе страны.

На сегодня, 22 апреля, в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Украинский гидрометцентр.

"22 апреля на Закарпатье и Прикарпатье грозы", - прогнозируют синоптики.

По их данным, I уровень опасности объявлен в таких областях:

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Львовская;

Закарпатская;

Фвано-Франковская;

Черновицкая.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только днем на Закарпатье, Прикарпатье и местами в юго-восточной части пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер сегодня в Украине будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем повысится до +21°...+26°, а в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны будет +17°...+22°.

На Киевщине в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Днем по области столбики термометров покажут +21°...+26°, а в Киеве воздух прогреется до +23°...+25°.

Укргидрмоетцентр также предупреждает, что в течение 22-24 апреля в северных, центральных, Харьковской, Хмельницкой, Волынской, 23-24 апреля и в южных, Ровенской, а 24 апреля и Черновицкой областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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