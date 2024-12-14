Побьет все рекорды: 2024 год будет самым жарким за всю историю наблюдений, - Politico

На каждом континенте, кроме Азии, был самый теплый год за всю историю наблюдений.

На каждом континенте, кроме Азии, был самый теплый год за всю историю наблюдений.

В 2024 году на Земле будет самый жаркий год за всю историю наблюдений. Он побьет рекорд, установленный лишь в прошлом году. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), пишет Politico.

"Новая отметка высокой температуры является последним сигналом того, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, ухудшаются, и это произошло, когда глобальный морской ледовый покров упал до второго самого низкого уровня, что является еще одним предвестником потепления планеты", - говорится в материале.

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Хотя данные за весь год еще не были полностью завершены, NOAA заявило, что 2024 год имеет более чем 99-процентный шанс побить отметку прошлого года, которая была самой высокой с начала ведения записей в 1850 году. Глобальная температура была на 2,3 градуса Фаренгейта (1,28 градуса Цельсия) выше среднего за 20 век с января по ноябрь. На каждом континенте был самый теплый год за всю историю наблюдений, кроме Азии, где был второй самый теплый год.

Отмечается, что выводы NOAA являются зловещим знаком для глобальных усилий, направленных на удержание глобальной температуры от повышения на 1,5 градуса Цельсия со времен промышленной революции, цели, определенной в Парижском климатическом соглашении.

В начале этого года климатологи предсказали, что 2024 год установит новый рекорд, но тенденции вызывают даже больше беспокойства, чем ожидалось, цитирует издание научного сотрудника Berkeley Earth Зека Хаусфатера.

"Есть все больше доказательств того, что всплеск, который начался в 2023 году, не выглядит чисто временным (даже если частично это связано с Эль-Ниньо), и мы должны ожидать, что очевидное ускорение потепления, которое наблюдается в последние годы, продолжится", - говорит Хаусфатер.

По словам помощница министра здравоохранения и социальных служб Рэйчел Левин, температурный рекорд 2024 года является четким признаком того, что страны не способны остановить изменение климата, которое ставит под угрозу жизни людей и продовольственную безопасность.

Британский метеорологический офис прогнозирует, что 2025 год станет одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений, со средней температурой на 1,41°C выше доиндустриального уровня.

Погода в Украине

Как писал УНИАН, суббота, 14 декабря, в Украине будет солнечной и сухой, но в то же время холодной. Практически по всей стране, за исключением южных областей, будет ноль или "минус".

13 декабря на высокогорье Карпат ударил сильный мороз и был зафиксирован сильный ветер скоростью 8 м/с. Температура воздуха опустилась до -14°С.

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