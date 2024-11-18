Погода в Украине может повлиять на метеозависимых.

На этой неделе погода в Украине будет переменчивой с дождями, снегом, порывистым ветром и колебанием атмосферного давления. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, через территорию нашей страны пройдет серия циклонов и атмосферных фронтов:

"Ожидаются осадки в виде дождя, снега и снежной крупы, а также в отдельные дни усилится ветер до опасного уровня".

Кроме того, по словам эксперта, будут наблюдаться значительные колебания атмосферного давления и температуры воздуха, которые могут негативно повлиять на самочувствие людей с метеозависимостью.

Видео дня

В понедельник утром и днем в северо-западных областях и Крыму пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем +5...+10 °С. На крайнем юге и в Крыму согреет до +8...+13 °С.

Погода 19 ноября

Во вторник, по прогнозу Кибальчича, в северных и западных регионах пройдут небольшие дожди, сокрый снег и снежная крупа. На остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в центральных и южных областях местами туман. Температура ночью -1...+4 °С, днем +4...+9 °С, а на юге все еще будет +8...+13 °С.

Погода 20 ноября

В среду на западе Украины ожидаются умеренные дожди с мокрым снегом. Днем также пройдет небольшой дождь местами в южных и северных областях. Ветер будет 7-12 м/с, местами отдельные порывы 15-17 м/с. Ночью в южных и западных областях будет +3...+8 °С, в северных, центральных и восточных регионах -4...+1 °С. Днем воздух прогреется до +7...+12 °С, в Крыму местами будет до +14...+16 °С.

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