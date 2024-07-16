17 июля в большинстве обалстей будет чрезвычайная жара с температурой воздуха +34...+39, местами +40 градусов и даже выше.

В среду, 17-го июля, чрезвычайная жара будет удерживаться над Украиной. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

"17-го июля, в среду, в Украине сохранится чрезвычайная жара с температурой воздуха +34...+39, местами +40 градусов и выше", - сообщила она.

Лишь в западных областях будет немного легче, +30...+34 градуса.

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"Завтра локальные грозовые дожди предполагаются в западных областях Украины, а вечером в среду осадки вероятны на севере и в центральных областях (кроме Полтавщины и Днепропетровщины) - неоднородные и местами", - рассказала эксперт по погоде.

В Киеве, по ее словам, 17-го июля также будет очень жарко, +35...+37 градусов. Преимущественно сухо, только вечером местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

"Напоминаю, что завтра фактически самый жаркий день лета, дальше, как уже не будет выстегиваться атмосфера, все равно, как по мне, это - пик", - добавила Наталья Диденко.

В дальнейшем, по ее словам, также будет жара, но уже аномальных +40 не ожидается.

Когда в Украине станет прохладнее - прогноз

По данным Укргидрометцентра, уже с 18 июля температура в Украине несколько снизится. В первую очередь это касается западных, северных и некоторых центральных областей. В дальнейшем немного свежее станет и на остальной территории страны. Но сильной прохлады ждать не стоит. Если, например, на юге было +40, то теперь будет +35.

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