На вторник, 11 июня, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные прогноза Украинского гидрометцентра.
По словам синоптиков, непогода ожидается в большинстве областей нашего государства.
"11 июня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, днем местами град и шквалы, 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Непогода в Украине - какой будет ближайшая неделя
На этой неделе украинцев ждет теплая, а местами даже жаркая погода. Не исключены опасные и стихийные явления погоды.
По данным синоптика Игоря Кибальчича, Украина будет находиться в условиях пониженного атмосферного давления, а также разного типа атмосферных фронтов.
"Как следствие, практически ежедневно будут отмечаться дожди в сопровождении гроз, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра", - пояснил он.
Наибольшее количество дождей, по его данным, стоит ожидать в западных и северных областях - местами здесь может выпасть 1-2 месячных нормы. Более сухая и жаркая погода традиционно прогнозируется в юго-восточной половине Украины.