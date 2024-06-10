В Украине на 11 июня объявили І уровень опасности.

На вторник, 11 июня, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные прогноза Украинского гидрометцентра.

По словам синоптиков, непогода ожидается в большинстве областей нашего государства.

"11 июня в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, днем местами град и шквалы, 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Непогода в Украине - какой будет ближайшая неделя

На этой неделе украинцев ждет теплая, а местами даже жаркая погода. Не исключены опасные и стихийные явления погоды.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, Украина будет находиться в условиях пониженного атмосферного давления, а также разного типа атмосферных фронтов.

"Как следствие, практически ежедневно будут отмечаться дожди в сопровождении гроз, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра", - пояснил он.

Наибольшее количество дождей, по его данным, стоит ожидать в западных и северных областях - местами здесь может выпасть 1-2 месячных нормы. Более сухая и жаркая погода традиционно прогнозируется в юго-восточной половине Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: