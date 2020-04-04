В Киеве начало года оказалось самым теплым за 140 лет

14:25, 4 апреля 2020
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Температура в начале 2020 года превысила среднее значение на 6,4 градуса.

Первый квартал 2020 года оказался самым теплым за 140 лет \ УНИАН
Первый квартал 2020 года оказался самым теплым за 140 лет \ УНИАН

В Киеве первый квартал этого года оказался самым теплым за 140 лет наблюдений.

Впервые за 140 лет в Киеве не было метеорологической зимы

Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского, говорится на сайте обсерватории.

Для расчетов были использованы данные, которые хранятся в Отраслевом государственном архиве гидрометеорологических наблюдений при обсерватории. Средняя температура воздуха в первом квартале с 1881 по 2020 год составила -3,1 градуса.

Холоднее всего в период январь-март было в 1942 году – -10,3°С. Самым теплым оказалось нынешнее начало года – +3,3°С, оно превысило среднее значение за 140 лет на 6,4°С.

4 апреля, на большей части территории Украины ожидается сухая погода, только во Львовской, Волынской и Ровенской областях возможны дожди. Максимальная температура воздуха днем +16 градусов. В Киеве в этот день без осадков, дневная температура воздуха +10...+12.

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Теги: #тепло#Новости Киева
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