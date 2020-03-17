Солнечно и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Местами ожидается до +15 градусов.
В среду, 18 марта, по всей Украине ожидается солнечная и теплая погода.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +8
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра, 18 марта, во всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и сравнительно тепло. Температура воздуха в течение дня ожидается +8...+12 градусов, на западе +10...+15 градусов", - пишет она.
В среду в Киеве без осадков, температура до +10 градусов.
Напомним, 17 марта в Украине практически без осадков, температура до +12°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+8°... -5°
- Донецк+9°... -6°
- Житомир+9°... -2°
- Запорожье+7°... -5°
- Ивано-Франковск+14°... -2°
- Киев+7°... -1°
- Кировоград+8°... -4°
- Луганск+8°... -7°
- Луцк+11°... 0°
- Львов+13°... -1°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+7°... -4°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+8°... -3°
- Сумы+7°... -4°
- Тернополь+12°... -1°
- Харьков+9°... -5°
- Херсон+9°... -4°
- Хмельницкий+11°... -4°
- Черкассы+9°... -4°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+14°... 0°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:72 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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