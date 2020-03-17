Солнечно и тепло: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Местами ожидается до +15 градусов.

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В среду, 18 марта, по всей Украине ожидается солнечная и теплая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра, 18 марта, во всех областях Украины будет светить солнце, будет сухо, ясно и сравнительно тепло. Температура воздуха в течение дня ожидается +8...+12 градусов, на западе +10...+15 градусов", - пишет она.

В среду в Киеве без осадков, температура до +10 градусов.

Напомним, 17 марта в Украине практически без осадков, температура до +12°.