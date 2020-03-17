Сегодня в Украине практически без осадков, температура до +12° (карта)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 марта в Украине практически без осадков, температура до +12°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +11°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +12°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -9°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет и звезды яркие и их хорошо видно, то лето будет плодородным.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+7°... -4°
- Донецк+8°... -6°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+7°... -5°
- Ивано-Франковск+13°... -1°
- Киев+8°... 0°
- Кировоград+8°... -4°
- Луганск+9°... -6°
- Луцк+10°... 0°
- Львов+12°... -1°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+6°... -4°
- Ровно+10°... -2°
- Симферополь+8°... -3°
- Сумы+7°... -4°
- Тернополь+11°... -2°
- Харьков+6°... -5°
- Херсон+10°... -4°
- Хмельницкий+10°... -3°
- Черкассы+8°... -4°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+12°... 0°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:72 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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