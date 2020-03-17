Сегодня в Украине практически без осадков, температура до +12° (карта)

08:01, 17 марта 2020
16
0

Теплее всего будет на западе.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 марта в Украине практически без осадков, температура до +12°.

Погода на неделю: в Украину вернутся морозы и мокрый снег (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -5°, днем до +11°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +12°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -9°, днем до +10°.

Прогноз на 17 марта / УНИАН
Прогноз на 17 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет и звезды яркие и их хорошо видно, то лето будет плодородным.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
"Перекроила себя вдоль и поперек": 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть "поплывшим" лицом (фото) "Перекроила себя вдоль и поперек": 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть "поплывшим" лицом (фото)
Астрологи назвали три знака Зодиака, которым вскоре сказочно повезет Астрологи назвали три знака Зодиака, которым вскоре сказочно повезет
Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в конце марта наступит белая полоса Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в конце марта наступит белая полоса
В Полтаве мужчину госпитализировали в изолятор областной больницы с подозрением на коронавирус В Полтаве мужчину госпитализировали в изолятор областной больницы с подозрением на коронавирус
Истребители F-35 впервые перехватили российские самолеты Истребители F-35 впервые перехватили российские самолеты
Волочкова устроила вечеринку со смертельно опасным сухим льдом, соцсети в шоке (видео) Волочкова устроила вечеринку со смертельно опасным сухим льдом, соцсети в шоке (видео)
Песня Little Big для Евровидения вышла в лидеры трендов YouTube в Украине (видео) Песня Little Big для Евровидения вышла в лидеры трендов YouTube в Украине (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
72 %
760 мм
3.8 м/с
10 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять