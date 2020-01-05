У побережья Мексики произошло мощное землетрясение

Зафиксированы толчки магнитудой 6,5 баллов.

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У западного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

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Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба страны, передает ТСН. Подземные толчки были зафиксированы на территории штата Оахака. Эпицентр стихийного бедствия залегал на глубине 10 км и был расположен в 38 км на юго-восток от города Уньон Идальго.

По данным Национального автономного университета Мексики, магнитуда землетрясения составила 6 баллов, а очаг стихийного бедствия располагался на глубине 100 км.

Как сообщалось, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Подземные толчки на глубине 28,2 км было зафиксировано на острове Минданао на юге Филиппинского архипелага. Когда начались подземные толчки, то жители густонаселенного города Давао выбегали из своих домов и ресторанов.