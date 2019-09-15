Погода на 16 сентября: завтра в Украине потеплеет +28

18:36, 15 сентября 2019
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Наибольшее существенное потепление ожидается в южных областях, в столице воздух прогреется до +23°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

На большинстве территории Украины в понедельник, 16 сентября, будет жарко. Поэтому можно будет еще немного погреться на осеннем солнышке.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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В понедельник осадки в Украине не прогнозируются, за исключением Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью ожидается +7°...+11°, днем +20°...+23°, а в южных областях воздух прогреется до +24°...+28°.

В Киеве завтра также без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью +9°...+11°, днем поднимется до +20°... +22°.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине сентября в Украине возможны заморозки.

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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