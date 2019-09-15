Погода на 16 сентября: завтра в Украине потеплеет +28
Наибольшее существенное потепление ожидается в южных областях, в столице воздух прогреется до +23°.
На большинстве территории Украины в понедельник, 16 сентября, будет жарко. Поэтому можно будет еще немного погреться на осеннем солнышке.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Синоптики напоминают: пожарная опасность сохраняется почти на всей территории Украины
В понедельник осадки в Украине не прогнозируются, за исключением Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью ожидается +7°...+11°, днем +20°...+23°, а в южных областях воздух прогреется до +24°...+28°.
В Киеве завтра также без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью +9°...+11°, днем поднимется до +20°... +22°.
Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине сентября в Украине возможны заморозки.
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Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+21°... +11°
- Донецк+22°... +8°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+22°... +10°
- Ивано-Франковск+22°... +6°
- Киев+21°... +12°
- Кировоград+22°... +9°
- Луганск+22°... +9°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+21°... +10°
- Николаев+24°... +11°
- Одесса+24°... +13°
- Полтава+21°... +11°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+23°... +8°
- Сумы+19°... +11°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+20°... +11°
- Херсон+24°... +9°
- Хмельницкий+21°... +11°
- Черкассы+21°... +9°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+22°... +8°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:68 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:06:50
Закат19:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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