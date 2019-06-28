Синоптик рассказала, когда в Украину на смену летней прохладе снова придет жара

16:04, 28 июня 2019
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1-го июля жара вновь вернется в Украину, прогнозирует синоптик.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

29 и 30 июня в Украине жара маловероятна, однако температурный режим будет неоднородным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. В субботу, 29 июня, в течение дня ожидается +18+23 градуса, в воскресенье потеплеет до +22+26 градусов, на Западе до +29 градусов, а на Востоке и юго-востоке, на Запорожье, например, предполагается +21+24 градуса.

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В ночные часы, по прогнозу синоптика, температура воздуха упадет до +9+14 градусов.

"Периодические небольшие дожди возможны, однако успешно осадки будут чередоваться с солнцем, которого также хватает. То есть сильных ливней не будет выходных", - обещает Диденко.

По ее словам, в Киеве уик-энд ожидается комфортным. В субботу - +20+22 градуса, в воскресенье - +23+25 градусов. В ночные часы - +11+14 градусов. Есть вероятность небольших локальных дождей.

"1-го июля жара вновь вернется в Украину, однако уже 2-го июля она удержится лишь на Юге, а в большинстве областей ослабнет", - добавила синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходные жара в Украине наконец окончательно спадет. Температура в различных регионах резко снизится сразу на 7-10 градусов.

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Теги: #погода#синоптик
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