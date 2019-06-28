Синоптик рассказала, когда в Украину на смену летней прохладе снова придет жара
1-го июля жара вновь вернется в Украину, прогнозирует синоптик.
29 и 30 июня в Украине жара маловероятна, однако температурный режим будет неоднородным.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. В субботу, 29 июня, в течение дня ожидается +18+23 градуса, в воскресенье потеплеет до +22+26 градусов, на Западе до +29 градусов, а на Востоке и юго-востоке, на Запорожье, например, предполагается +21+24 градуса.
Адская жара и грозы: какой будет погода в июле в Украине
В ночные часы, по прогнозу синоптика, температура воздуха упадет до +9+14 градусов.
"Периодические небольшие дожди возможны, однако успешно осадки будут чередоваться с солнцем, которого также хватает. То есть сильных ливней не будет выходных", - обещает Диденко.
По ее словам, в Киеве уик-энд ожидается комфортным. В субботу - +20+22 градуса, в воскресенье - +23+25 градусов. В ночные часы - +11+14 градусов. Есть вероятность небольших локальных дождей.
"1-го июля жара вновь вернется в Украину, однако уже 2-го июля она удержится лишь на Юге, а в большинстве областей ослабнет", - добавила синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, на выходные жара в Украине наконец окончательно спадет. Температура в различных регионах резко снизится сразу на 7-10 градусов.
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+25°... +13°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+26°... +14°
- Ивано-Франковск+21°... +12°
- Киев+19°... +12°
- Кировоград+22°... +12°
- Луганск+25°... +13°
- Луцк+22°... +11°
- Львов+21°... +10°
- Николаев+27°... +14°
- Одесса+29°... +14°
- Полтава+22°... +12°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+18°... +11°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+22°... +13°
- Херсон+27°... +14°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+19°... +11°
- Чернигов+18°... +11°
- Черновцы+22°... +14°