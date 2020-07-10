Пенсионерка из Кубы создала для себя "защитный костюм" от коронавируса (видео)
Пенсионерка из Кубы нашла необычный способ защититься от коронавируса, чтобы не отказываться от прогулок.
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Отмечается, что бывшей медсестре Феридии Рохас уже 82, следовательно, она находится в «группе риска». Однако женщина не желает сидеть дома в ожидании доставки самого необходимого, как предлагает правительство. Вместо этого она создала из картонных коробок своеобразный защитный костюм.
Женщина признается, что прохожие удивляются ее наряду, а кое-кто даже смеется. Однако она не планирует от него отказываться, ведь слишком ценит свою независимость и безопасность.
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