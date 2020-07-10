Пенсионерка из Кубы создала для себя "защитный костюм" от коронавируса (видео)

Прохожие удивляются ее наряду, а кое-кто даже над ним смеется. Однако женщина не планирует от него отказываться.

Пенсионерка из Кубы нашла необычный способ защититься от коронавируса, чтобы не отказываться от прогулок.

Читайте такжеЖенщина прошлась по улице в бикини из медицинских масок и была обругана в сети (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что бывшей медсестре Феридии Рохас уже 82, следовательно, она находится в «группе риска». Однако женщина не желает сидеть дома в ожидании доставки самого необходимого, как предлагает правительство. Вместо этого она создала из картонных коробок своеобразный защитный костюм.

Женщина признается, что прохожие удивляются ее наряду, а кое-кто даже смеется. Однако она не планирует от него отказываться, ведь слишком ценит свою независимость и безопасность.

Ранее УНИАН писал, как индиец сделал себе золотую маску от коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram