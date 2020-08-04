В США учителя митингуют против открытия школ в сентябре

Обучать дистанционно и не открывать школы в сентябре - по Соединенным Штатам прокатилась волна учительских митингов. Больше всего людей собралось в Чикаго и Нью-Йорке, говорится в сюжете ТСН.

Педагоги говорят, учитывая эпидемическую ситуацию в США, возвращаться к привычному режиму обучения может быть опасно. К тому же профсоюзы учителей требуют, чтобы власти американских мегаполисов обеспечили учащихся и педагогов скоростным интернетом и техническими средствами для дистанционных уроков.

На данный момент в США обнаружили свыше 4 миллионов 800 тысяч заражений, это самый высокий показатель в мире. Всего на планете более 18 миллионов случаев коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс заявила, что США вступили в новую фазу эпидемии коронавируса, когда инфекция стала "чрезвычайно распространенной" как в сельской местности, так и в городах.