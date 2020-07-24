В зоопарке Вроцлава впервые за 20 лет родился суматранский тигр
07:53, 24 июля 2020
В зоопарке польского Вроцлава знакомится с миром редкий тигренок: малыш суматранского тигра появился на свет в мае, говорится в сюжете ТСН.
Он стал первым представителем своего вида, рожденным в зверинце за 20 лет. Суматранские тигры находятся на грани исчезновения, в мире таких осталось около 500.
Как сообщал УНИАН, ранее ученые выложили уникальное видео с уже вымершим тасманийским тигром.
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