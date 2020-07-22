Ссора в баре Люксембурга: один из посетителей использовал бензопилу

Участник ссоры в Люксембурге решил радикально положить конец спору бензопилой, говорится в сюжете ТСН.

Спор возник с посетителями местного бара. Когда словесные аргументы кончились, мужчина пошел за бензопилой. Угрожая ею, он посетил территорию заведения и сильно перепугал гостей. Возмущенный люксембуржец распилил в баре часть деревянной ограды и пошел домой, где его и нашла полиция. Правоохранители изъяли пилу и несколько ножей - правонарушитель будет отвечать перед законом.

Отметим, крошечный Люксембург считается страной с одним из самых низких уровней преступности в мире. И это не удивительно, ведь в стране одна из самых развитых экономик, а ее граждане - одни из самых довольных жизнью в мире.

Как сообщал УНИАН, ранее паб в английском городе Корнуолл поставил электрическую ограду возле бара - так хозяин хотел заставить посетителей соблюдать безопасного расстояния, чтобы уберечься от заражения коронавирусом.