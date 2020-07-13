Большая вода в Китае: погибли 140 человек, разрушено 28 тысяч домов

Почти 38 миллионов человек страдают от большой воды в Китае. Из-за сильных ливней затопило 27 провинций. Погибли более 140 человек, говорится в сюжете ТСН.

В городах и поселках улицы превращаются в реки. Вода уже разрушила 28 тысяч домов. С такими масштабными наводнениями страна в последний раз сталкивалась полвека назад.

В воде оказалась и провинция Хубэй, которая была эпицентром распространения коронавируса. Уже подтоплено несколько районов в Ухане.

Метеорологи пока не дают никаких утешительных прогнозов.

Как сообщал Погода.УНИАН, ранее жертвами урагана в Пакистане стали 15 человек.