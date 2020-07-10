Жертвами непогоды в Пакистане стали 15 человек

Десятки людей пострадали.

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За последние несколько дней по меньшей мере 15 человек погибли и десятки пострадали в результате различных инцидентов, вызванных ливнями, в городе Карачи (Пакистан).

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Большинство людей погибли на улицах, затопленных дождевой водой, от удара электрическим током, а также из-за падения электрических кабелей, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.

Помимо смертельных случаев от тока, ряд людей погибли под снесенными ливнем крышами и рухнувшими стенами домов.

Люди, получившие травмы, в том числе женщины и дети, были госпитализированы в близлежащие больницы. Большинство пострадавших получили увечья из-за того, что на них из-за дождя с ветром упали вырванные с корнем деревья, доски или другие предметы.

Напомним, в регионе Великих Равнин на Среднем Западе США вновь бушуют торнадо.