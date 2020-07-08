Комнаты пыток: в Нидерландах детективы обнаружили контейнеры с оборудованием для расправ

Полиция Нидерландов сообщила о страшной находке неподалеку от бельгийской границы. В небольшом селе детективы обнаружили семь контейнеров, переоборудованных в помещения для пыток, говорится в сюжете ТСН.

Преступники установили там стоматологическое кресло с ремнями, системы крепления для наручников, а в одном из помещений нашли хирургические инструменты. К счастью, использовать это все злоумышленники не успели.

Их переписку через специальное мобильное приложение взломала французская полиция. Преступники обсуждали, кого именно отправят в комнаты пыток и как именно будут пытать. Сейчас потенциальные жертвы в безопасности. А нидерландская полиция арестовала шестерых подозреваемых, следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее в Северной Македонии в грузовике нашли 211 мигрантов.