Американцы во время рыбалки освободили медвежонка, который застрял головой в банке

Спасение медвежонка. В американском штате Висконсин семья освободила косолапого, который застрял головой в банке, говорится в сюжете ТСН.

Люди как раз рыбачили на лодке, когда увидели, как плывет медвежонок с пластиковой емкостью на голове. Понадобилось несколько попыток, чтобы женщина и мужчина дотянулись до косолапого и смогли высвободить его голову.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее на Ровенщине егеря спасли дикую свинью, которая попала в ловушку браконьеров.