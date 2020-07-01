Американцы во время рыбалки освободили медвежонка, который застрял головой в банке
10:57, 01 июля 2020
Спасение медвежонка. В американском штате Висконсин семья освободила косолапого, который застрял головой в банке, говорится в сюжете ТСН.
Люди как раз рыбачили на лодке, когда увидели, как плывет медвежонок с пластиковой емкостью на голове. Понадобилось несколько попыток, чтобы женщина и мужчина дотянулись до косолапого и смогли высвободить его голову.
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