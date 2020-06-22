Егеря спасли дикую свинью, которая попала в ловушку браконьеров

Дикую свинью спасли лесники и егеря в Ровенской области. Животное попало в ловушку браконьеров, говорится в сюжете ТСН.

Свинью обвила самодельная петля, и лесная жительница самостоятельно от нее освободиться не могла. Ее испуганную заметили работники лесхоза во время патрулирования массивов. Осторожно подошли к ней и переломили провод ловушки. После освобождения свинья сразу сбежала в лес.

Как сообщал УНИАН, ранее волонтеры в Харьковской области освободили кота из заброшенного 20-метрового колодца.