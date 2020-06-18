В пригороде Парижа полиция разогнала толпу покупателей, которые хотели приобрести акционную игровую приставку
08:59, 18 июня 2020
Распродажа, пошедшая не по плану. В пригороде Парижа произошли столкновения во время открытия нового магазина, говорится в сюжете ТСН.
Дело в том, что магазин предложил привлекательную акцию - игровую приставку PlayStation 4 за 95 евро вместо обычной цены в три сотни.
Как сообщал УНИАН, ранее в Колумбии юноша заказал приставку онлайн, а вместо этого приехал кусок плитки.
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