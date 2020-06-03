В Литве полицейские перекрыли движение на оживленной автотрассе, чтобы лебеди смогли перейти дорогу
08:36, 03 июня 2020
В литовском городе Клайпеда полицейские перекрыли движение на оживленной автотрассе, чтобы лебеди с птенцами смогли перейти дорогу, говорится в сюжете ТСН.
Двое взрослых с восемью птенцами пытались с одного озера добраться другое. Помешали автомобили. Полицейские остановили движение, но неожиданно двое малышей легли на трассе, будто они ранены.
Взрослые птицы их бросать не хотели, но и людей не подпускали, потому пришлось ждать приезда ветеринаров. Те осмотрели птенцов и выяснили, что они совершенно здоровы, просто замерзли и испугались шума большого города. Через несколько часов их вернули родителям.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове утка с утятами остановила движение транспорта на шоссе.
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