Сразу 4 вида черепах облюбовали пляж колумбийского побережья для выведения потомства

На колумбийском побережье сразу четыре вида пресмыкающихся полюбили местный пляж для вывода потомства, говорится в сюжете ТСН.

Не последнюю роль в этом, говорят защитники окружающей среды, сыграл карантин. На побережье с начала пандемии людей стало меньше, поэтому черепахи смело начали откладывать в песке яйца.

Как сообщал УНИАН, еще в апреле 2020 года опустевшие через коронавирус пляжи Таиланда заняли редкие кожистые черепахи.