Мусор эпохи коронавируса: французские экологи нашли маски и одноразовые перчатки в Средиземном море

Французские экологи заметили необычное загрязнение в Средиземном море, говорится в сюжете ТСН.

Если в начале карантина ученые сообщали об очистке природы, то сейчас речь идет уже о новой угрозе. Исследователи нашли на дне многочисленные маски и одноразовые перчатки. Свою находку экологи сняли и разместили ролик в Интернете как раз перед открытием пляжей во Франции.

Как сообщал УНИАН, в Испании после карантина настолько очистились пляжи, что туда вернулись акулы.