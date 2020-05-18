Природа настолько очистилась: на пляжи Испании вернулись акулы (видео)
В Испании после карантина настолько очистились пляжи, что туда вернулись акулы.
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Как говорится в сюжете ТСН, гигантскую 8-метровую хищницу заметили на побережье города Гранада второй раз за последний месяц. Ее сопроводила подальше от пляжа береговая охрана.
Впрочем, как отмечают смотрители побережья, животное может вернуться. И хотя случаи нападения на людей - большая редкость для этого вида, советуют держаться от нее подальше.
Отметим, пляжи для посещения в Испании открыли после карантина около недели назад.
Как сообщал УНИАН, за время карантина по всему миру немало диких животных начали приближаться к жилым районам и берегам. К примеру, из-за отсутствия туристов редкие морские коровы вернулись на побережье Таиланда.
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