Пополнение в океанариуме: в Атланте родился детеныш белухи - белого кита
13:56, 26 мая 2020
В океанариуме Атланты родился детеныш белого кита - белухи. Малыш появился на свет на прошлой неделе, однако первые кадры с ним обнародовали сегодня.
При рождении китенок был длиной 1,5 метра и весил 79 килограммов. Имя малышу пока не придумали. Пока он вместе с мамой плавает в отдельном бассейне, но вскоре их выпустят в большой аквариум.
Как сообщал УНИАН, ранее ученые получили редкие кадры кормления детенышей горбатого кита.
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