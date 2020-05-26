Пополнение в океанариуме: в Атланте родился детеныш белухи - белого кита

В океанариуме Атланты родился детеныш белого кита - белухи. Малыш появился на свет на прошлой неделе, однако первые кадры с ним обнародовали сегодня.

При рождении китенок был длиной 1,5 метра и весил 79 килограммов. Имя малышу пока не придумали. Пока он вместе с мамой плавает в отдельном бассейне, но вскоре их выпустят в большой аквариум.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые получили редкие кадры кормления детенышей горбатого кита.