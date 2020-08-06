В Мадриде появилась площадь Леси Украинки

Площадь Леси Украинки появилась в Мадриде. В испанской столице улицу, где расположено посольство нашего государства, переименовали в честь выдающейся поэтессы, говорится в сюжете ТСН.

Представители посольства также сообщили, что мэрия Мадрида поддержала их идею установить памятник Лесе Украинке на этой самой площади.

Также дипломаты отмечают, что к 150-летию поэтессы испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис выпустил книгу о Лесе Украинке, куда в частности вошли переводы ее произведений на испанском языке.

Писательница, переводчица и культурная деятельница Леся Украинка (настоящее имя Лариса Петровна Косач-Квитка, 1871-1913 года жизни) входит в перечень самых известных женщин в истории Украины. Писала в жанрах поэзии, лирики, эпоса, драмы, прозы, публицистики. Также работала в фольклористике и принимала активное участие в украинском национальном и женском движении.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году в Украине ввели в оборот новую 200-гривневую банкноту, на которой изображена Леся Украинка.

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