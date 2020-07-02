Лететь или не лететь: Криклий разъяснил, что означает для украинцев разрешение авиасообщения с Польшей

Накануне в Польше заявили, что возобновляют авиасообщение с Украиной. Но министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире ТСН разъяснил: разрешение не означает отмену ограничений. А, значит, впускать в Польшу, как и в другие страны ЕС, будут лишь отдельные категории граждан - с рабочими визами, картами поляка и свидетельствами о жительстве.

Сейчас украинцам можно посещать только 5 стран. Это Албания, Черногория, Хорватия, Турция и Египет. Уже 15 июля решать, открывать ли границу, будет и Евросоюз.

В авиакомпаниях, между тем, советуют с путешествиями подождать, потому как из-за пандемии запланированный рейс могут неожиданно отменить.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее стало известно, что Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины. Это касается украинцев, которые прибывают самолетом.

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