Украина и Турция возобновляют авиарейсы

Украина и Турция возобновляют регулярные авиаперевозки, которые прервали из-за пандемии коронавируса. Сегодня, 1 июля, в "Борисполь" прибывает регулярный рейс из Стамбула. На аэродроме его встречает корреспондент ТСН.

Поскольку Турция и Украина отнесены друг в друга в "зеленую" зону, то есть к безопасным в плане коронавируса странам, никаких справок по прибытию в Украину не требуют, проходить самоизоляцию также не нужно.

Одновременно встречающих не пускают в середину аэропорта "Борисполь" - находиться здесь имеют право только пассажиры и сотрудники аэропорта или авиакомпаний.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Кабмине назвали страны, которые уже открыли границы для украинцев.

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