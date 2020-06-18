Фотосессии в полях цветов вышли на пик популярности в Украине

Украинцы ищут красивые природные локации и один за другим публикуют фото. Очень популярными стали фотосессии в цветочных полях. Самые востребованные места - лужайки с люпинами и маками. Где сейчас самая лучшая картинка, выясняла съемочная группа ТСН.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в частности, в начале июня новое место паломничества любителей ярких фотографий появилось под Николаевом - огромное маковое поле. Причем, по одной из местных легенд, образовалось оно совершенно случайно.