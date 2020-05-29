Японские парки просят посетителей не кричать на аттракционах

Не визжать на аттракционах просят посетителей японские парки развлечений, которые открываются после карантина, говорится в сюжеты ТСН.

Там разработали общие правила поведения. Кроме масок, дезинфекции и социальной дистанции – рекомендуют не кричать. Почему – не объясняют. Однако, вероятнее всего, это делается для того, чтобы уменьшить возможности для распространения биоматериала потенциально зараженных коронавирусом.

Известно, что японские парки аттракционов славятся своими американскими горками, а их спуски и подъемы настолько крутые, что сдержать эмоции во время поездки практически невозможно.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в Китае, откуда началась пандемия коронавируса, еще с нконца апреля начал восстанавливаться туризм, а также индустрия развлечений. В частности, две недели назад в Шанхае после трех месяцев карантина открылся Диснейленд.

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