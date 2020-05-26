Большинство стран ЕС готовятся открывать границы для иностранцев с середины июня

Черногория в начале июня откроет свои границы для граждан 9 стран, Украины в этом списке пока нет.

Кроме того, с середины июня открываться для туристов планируют Хорватия, Греция и Кипр. Планировать поездки в Италию граждане ЕС могут уже с 3-го июня, когда Италия откроется для остального мира - пока что неизвестно.

Как сообщал УНИАН.Туризм, Украина и Турция договорились начать процедуры по восстановлению авиасообщения и туристических путешествий.