Экологи предполагают, что море в Одессе будет "цвести" как минимум несколько недель, а то и месяц

Море в Одессе будет "цвести" как минимум несколько недель, а то и месяц, предполагают экологи, говорится в сюжете ТСН.

Вода на южном курорте стала грязно-зеленого цвета из-зи микроскопических водорослей. Ближе к берегу они сбиваются в густую грязь. Наиболее загрязнены пляжи Аркадии, Лузановки и прилегающих к Одессе курортных поселков Фонтанка и Крыжановка.

Водоросли активно размножаются из-за жары и стоков. Очистить воду могут шторм, холодное течение или резкий ветер.

Отдыхающие стараются держаться дальше от берега – там больше участков с прозрачной водой. Впрочем, заходить в море и выходить, говорят, неприятно.

Как сообщал УНИАН, ранее в ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области предупредили, что сейчас лучше не купаться в Черном море из-за его "цветения" - это опасно для здоровья.