Животные на отдыхе: как защитить четвероногих от теплового удара

От жары, которая пришла сразу в несколько областей Украины, изрядно страдают домашние животные. И особенно, когда хозяева берут их с собой на отдых. Как защитить своих родных четвероногих от теплового удара, йдет речь в сюжете ТСН.

В частности, если выезжаете на море, животных следует выгуливать только рано утром или поздно вечером.

При этом если ваш любимец все же получил тепловой удар, его стоит занести в прохладное помещение и напоить водой. Также можно прикладывать прохладные/мокрые компрессы, но с этим стоит быть внимательным, чтобы не переборщить - они не должны быть слишком холодные, чтобы у зверька не было сильного перепада температур. К тому же, не всем животным это можно делать.

Кроме того, ветеринары предупреждают, что в дороге животных тоже может укачивать, особенно когда путешествуют на машине. Поэтому во время поездки, особенно в жару, они нуждаются даже в большем комфорте, чем люди. Ветеринары советуют перед такой поездкой уменьшить количество корма, чтобы не перекормить животное, и брать с собой достаточное количество воды.

Также пережить жару животным помогает стрижка, но и здесь ветеринары призывают не перестараться: если убрать лишнюю жесть, к примеру, побрив налысо, то это может нарушить терморегуляцию вашего любимца.

При этом перед поездкой владельцам животных советуют запастись номером ветеринара, чтобы в случае чего иметь возможность проконсультироваться.

Напомним, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, где можно оставить домашних питомцев на время отпуска, если вы не хотите или не можете взять их с собой.

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