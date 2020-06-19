Благодарность медикам: в Харькове нацгвардейцы устроили концерт под стенами областной инфекционной больницы

В Харькове нацгвардейцы устроили концерт прямо под окнами приемного отделения областной инфекционной больницы, говорится в сюжете ТСН.

Здесь сейчас - 240 пациентов с COVID-19. Медики работают в сверхтяжелых условиях. Музыканты исполнили десять произведений отечественных и зарубежных композиторов. В такой необычный способ оркестранты решили отблагодарить врачей за их тяжелый труд в условиях пандемии.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксировано 921 случай коронавірусної болезни COVID-19 за сутки, и это новый антирекорд.