Львовские чиновники признали своим мусор, который нашли в Ривненской области

Львовские чиновники приехали в Ривненскую область, чтобы осмотреть медицинские отходы, которые на днях кто-то выбросил вблизи поселка Демидовка, говорится в сюжете ТСН.

По итогам признали, что мусор их и уже даже перечислили деньги на его утилизацию. Около 20 тонн мусора еще в начале недели выгрузили посреди ночи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию возможных злоупотреблений должностных лиц, которые привели к «мусорной блокады» Львова.