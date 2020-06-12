Дельфины, которые не могли выбраться из залива в открытое море, снова свободно плавают

Дельфины на свободе. В Херсонской области работники нацпарке "Джарылгачский" выложили в соцсети видео, как их лодка сопровождает стаю дельфинов. Животных засняли во время патрулирования.

В конце мая ТСН рассказывала, как дельфины заплыли в залив за рыбой, а вот вернуться в открытое море не смогли из-за слишком низкого уровня воды. Ради их спасении на Херсонщине развернули настоящую спасательную операцию. Наконец животные выбрались из ловушки.

Как сообщал УНИАН, в Бельгии коп спас новорожденного детеныша кита.