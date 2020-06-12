Ботинки социальной дистанции. Румынский сапожник придумал обувь, которая автоматически заставляет держать расстояние, говорится в сюжете ТСН.

Ботинки аж 70 размера, длиной почти метр. Мастер - фанат местной футбольной команды, поэтому обувь выполнена в командных цветах.

Как сообщал УНИАН, ранее, чтобы соблюдать социальную дистанцию, священник Тим Пелк из американского Детройта освятил продукты прихожан из детского водяного пистолета, наполненного святой водой.