Румынский сапожник придумал обувь, которая автоматически заставляет держать расстояние
07:32, 12 июня 2020
Ботинки социальной дистанции. Румынский сапожник придумал обувь, которая автоматически заставляет держать расстояние, говорится в сюжете ТСН.
Ботинки аж 70 размера, длиной почти метр. Мастер - фанат местной футбольной команды, поэтому обувь выполнена в командных цветах.
Как сообщал УНИАН, ранее, чтобы соблюдать социальную дистанцию, священник Тим Пелк из американского Детройта освятил продукты прихожан из детского водяного пистолета, наполненного святой водой.
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