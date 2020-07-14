Львенок, которого выгуливали в ночном клубе Одессы, был спасен зоозащитниками

Спасенный львенок. Маленький хищник, которого выгуливали в ночном клубе Одессы, сейчас в безопасности, говорится в сюжете ТСН.

Фото с ним, опубликованные в соцсетях, вызвали в городе скандал. Детеныш дикого животного среди толпы, шума и громкой музыки - это издевательство, заявили зоозащитники.

В конце концов, львенок оказался в семье зооволонтера Зои Тамбовцевой. Сейчас все внимание - маленькой хищнице: утренние подъемы и кормление каждые три часа. Маленькую самочку, которой сейчас уже около 2,5 месяцев, назвали Налой.

Она любопытна и игрива, как все дети, уже успела подружиться с домашним псом, но осторожна и непредсказуема, как настоящий хищник. Вот только от мяса отказывается и пока что питается смесью для вскармливания щенков - все по протоколу, который им прислали специалисты из ЮАР. Кроме того, Зоя на постоянной связи с ветеринарами.

Оказывается, диких и экзотических животных или птиц в Украине легко можно приобрести через Интернет. Зоозащитники говорят, что нелегальный рынок процветает: зверей разводят в "черных" питомниках, а затем продают.

"Это, очевидно, очень прибыльное дело. Львица рожает ребенка, его в две недели забирают. Львица думает, что ее ребенок погиб, и начинает снова беременять, снова рожать. Эти львы долго не живут. Мы хотим, чтобы в Украине приняли закон о запрете разведения диких животных в неволе", - отмечает Зоя.

Сейчас Налу начали готовить к отправке в Африку, ведь в ЮАР есть заповедник для таких, как она - спасенных из неволи хищников. Животные там живут под присмотром людей, ведь приспособиться к диким условиям уже не могут, но на природе и среди себе подобных.

Как сообщал УНИАН, в Одесском зоологическом парке из-за вмешательства посетительницы погибла новорожденная косуля.