Фермер на собственном самолете наблюдает за пожарной ситуацией в лесах Волыни

За пожарной ситуацией в лесах Волыни с высоты птичьего полета отныне наблюдает местный фермер, говорится в сюжете ТСН.

Ранее в области уже практиковали авиапатрулирование. И прекратили из-за нехватки средств. Облетать угодья и высматривать очаги возгорания вызвался аграрий-авиалюбитель, имеющий и самолет, и лицензию.

Как сообщал УНИАН, пожары в лесах и полях являются давней проблемой в Украине, причем часто случаются они из-за человеческого фактора - умышленных поджогов или сжигания мусора.

Борятся с ними разным образом, например, в Чернобыльской зоне отчуждения тестируют систему предупреждения пожаров с помощью видеокамер.