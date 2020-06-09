Камера-пожарный: в Чернобыльской зоне отчуждения тестируют систему предупреждения пожаров
13:13, 09 июня 2020
В Чернобыльской зоне отчуждения тестируют систему предупреждения пожаров, говорится в сюжете ТСН.
Для этого искусственно создали несколько очагов возгораний в разных местах и их должен зафиксировать специальный объектив с тепловизором. Лесники убеждены: если такими аппаратами перекрыть весь заповедник, масштабные пожары в зоне больше не будут возникать.
Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля 2020 года, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. Сгорели десятки гектаров леса.
13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Чернобыльской зоне ликвидировали все пожары.
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