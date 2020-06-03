Во Львовской области обнаружили беспилотники, которыми доставляли контрабандные товары через границу

Во Львовский области силовики наткнулись на 10 дронов, которые использовались для контрабанды, во время обысков в другом деле, говорится в сюжете ТСН.

Предполагают, их использовали для контрабанды сигарет через украинско-польскую границу. Беспилотники обнаружили в одном из частных гаражей. Больше деталей правоохранители пока не разглашают, поскольку ведутся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине мужчина пытался переправить дроном мешки с медицинскими масками.