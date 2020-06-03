Во Львовской области обнаружили беспилотники, которыми доставляли контрабандные товары через границу
09:49, 03 июня 2020
Во Львовский области силовики наткнулись на 10 дронов, которые использовались для контрабанды, во время обысков в другом деле, говорится в сюжете ТСН.
Предполагают, их использовали для контрабанды сигарет через украинско-польскую границу. Беспилотники обнаружили в одном из частных гаражей. Больше деталей правоохранители пока не разглашают, поскольку ведутся следственные действия.
Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине мужчина пытался переправить дроном мешки с медицинскими масками.
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