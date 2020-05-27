Четыре человека получили травмы во время тройного ДТП во Львовской области

Во Львовской области произошла тройная авария, в результате которой четверо человек получили травмы, говорится в сюжете ТСН.

На трассе "Львов-Тернополь", в селе Подгорное, столкнулось три легковушки. Свидетели рассказывают, что водитель одной из машин на большой скорости на повороте вылетел на встречную полосу, сначала ударил и по очереди столкнулся с двумя автомобилями. От удара их разбросало в разные стороны, два оказались в кювете.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве автомобиль врезался в остановку, на которой стояли люди.