Зеленая гусеница атаковала городские парки Днепра

Зеленое нашествие в Днепре – гусеницы атаковали городские парки. Они буквально облепляют деревья и неустанно следуют к кроне по листья, временами поднимаясь на 10 метров.

Горожане подозревают, что это последствия карантина, когда парки были закрыты для людей. А вот биологи знают настоящий секрет атаки, и добавляют: стай бабочек потом не будет.

При этом ни голуби, ни белки не проявляют никакого интереса к гусеницам, поэтому им фактически ничего в парке не угрожает.

Уборщики парка даже пытались бороться с ними собственными силами: сметали веником, но это не очень помогло.

Биологи же говорят, что это не обычная гусеница, а личинка пилильщика - насекомого, которое охотится за ясенями. Как бороться с вредителем, пока не знают - ведь травить их химикатами в городе нельзя, это вредно и для людей, и для животных. Другие варианты - либо надевать на стволы защитные "корсеты", либо смириться и подождать три недели, пока личинки не превратятся в жуков.

Как сообщал УНИАН, шершни-убийцы перекинулись на США из Азии.