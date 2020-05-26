В деле уничтожения автомобиля корреспондентки "Радио Свобода" вынесли первый приговор

Галицкий районный суд Львова вынес первый приговор в деле уничтожения автомобиля корреспондентки "Радио Свобода" Галина Терещук.

19-ти летний исполнитель преступления Якоб Сарахман получил пять лет с отсрочкой наказания. Впрочем, он может и не сесть за решетку при условии, если не совершит противоправных действий в течение трех лет.

Как сообщал УНИАН, во Львове ночью 30 января неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук. За две недели правоохранители задержали поджигателя - 19-летнего студента. В полиции не исключали, что пожар он устроил за деньги, а в заказе преступления подозревали 48-летнего жителя Львова, который имеет судимость за хищение топлива со Львовской железной дороги.