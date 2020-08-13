Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 1
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 2
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 3
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 4
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 5
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 6
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 7
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 8
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 9
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 10
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 11
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 12
© фото REUTERS
Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина, фото № 13
© фото REUTERS