Одну из главных достопримечательностей Бразилии - статую Христа-Спасителя в Рио - готовят к открытию для туристов в ближайшее время.

Главный символ Рио-де-Жанейро закрыли для посещений из-за пандемии COVID-19 еще в марте 2020 года, когда в Бразилии еще было менее тысячи инфицированных коронавирусом.

Однако к лету 2020 года Бразилия стала одним из главных эпицентров коронавирусной инфекции. По состоянию на 13 августа она находится на втором месте в мире после США по числу инфицированных - 3 164 785 человек из 20 668 102 всех заболевших в мире.

И несмотря на то, что в Бразилии до сих пор число новых случаев коронавируса за сутки увеличивается на несколько десятков тысяч, в стране постепенно ослабляют карантин, в том числе открывая популярные достопримечательности.

Так, 13 августа на площади возле статуи Христа-Искупителя, которую ежегодно посещали более 2 миллионов туристов, провели масштабную дезинфекцию. После этого ее благословил священник в защитном костюме.Выглядело это довольно апокалиптично.

Интересные факты о статуи Христа-Спасителя в Бразилии