Статую Христа-Спасителя в Рио готовят к открытию после карантина
18:29, 13 августа 2020
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Одну из главных достопримечательностей Бразилии - статую Христа-Спасителя в Рио - готовят к открытию для туристов в ближайшее время.
Главный символ Рио-де-Жанейро закрыли для посещений из-за пандемии COVID-19 еще в марте 2020 года, когда в Бразилии еще было менее тысячи инфицированных коронавирусом.
Однако к лету 2020 года Бразилия стала одним из главных эпицентров коронавирусной инфекции. По состоянию на 13 августа она находится на втором месте в мире после США по числу инфицированных - 3 164 785 человек из 20 668 102 всех заболевших в мире.
И несмотря на то, что в Бразилии до сих пор число новых случаев коронавируса за сутки увеличивается на несколько десятков тысяч, в стране постепенно ослабляют карантин, в том числе открывая популярные достопримечательности.
Так, 13 августа на площади возле статуи Христа-Искупителя, которую ежегодно посещали более 2 миллионов туристов, провели масштабную дезинфекцию. После этого ее благословил священник в защитном костюме.Выглядело это довольно апокалиптично.
Интересные факты о статуи Христа-Спасителя в Бразилии
- Статуя Христа-Спасителя, так же известная как Статуя Христа-Искупителя (порт. Cristo Redentor) в стиле ар-деко расположена на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро. Статуя высотой 38 метров с пьедесталом была возведена в 1930 году. Является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В 2007 году неофициально избрана одним из Новых семи чудес света.
- Статую принято подсвечивать разными цветами и изображениями по случаю каких-либо событий - от праздничных до трагических.
- Так, на католическую Пасху в апреле 2020 года ее подсветили флагами различных стран, пострадавших от коронавируса, с надписью "надежда" на их языках - английском, итальянском, испанском, немецком, корейском, китайском и многих других. Также на статуи "написали" слова поддержки врачам, борющимся с коронавирусом.
- В марте 2020 года статую Христа-Спасителя также подсветили в знак солидарности со странами, которые страдают от коронавируса. Кроме того, на статую также проектируется надпись #praytogether на разных языках.