Пандемия коронавируса полностью изменила привычный уклад людей по всему миру. Затронуло это и сфер туризма и отдыха. Каждая страна при этом по-своему пытается сдерживать распространение COVID-19, однако многое зависит и от сознательности граждан.

Так, мы уже не раз видели фото и видео с украинских пляжей , где люди не особо соблюдали социальную дистанцию и забывают о масках. Однако, как оказалось, украинцы - не одни такие. В той же Франции народ устал терпеть жару и ринулся на пляжи Лазурного берега. Вот такая ситуация в последние дни наблюдается, например, в Каннах. Ну что ж, хоть что-то у нас "как в Европе".

Отметим, что в Испании и Италии, где население отличается своим свободолюбивым нравом, напротив, на пляжах просторно и все в масках. А все благодаря большим штрафам за нарушение правил.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в Украине также полно интересных мест для пляжного отдыха 2020. Например, Затока в Одесской области. Вы только посмотрите, как там красиво бывает .