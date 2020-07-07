Первая половина июля - это пора, когда своего апогея достигает ежегодное цветение полевых цветов у подножия Апеннинских гор возле итальянского городка Кастеллуччо ди Норча (Castelluccio).

Первые цветы здесь появляются еще в мае, однако в июле цветение достигает своего пика. Сами итальянцы называют это явление La Fioritura.

К слову, поля возле Кастеллуччо засеваются таким образом естественным путем, без вмешательства человека, а потому каждый год эти красочные пейзажи выглядят иначе.

Ежегодно понаблюдать за столь завораживающим зрелищем, где словно оживают картины импрессионистов, сюда приезжают многочисленные туристы со всех уголков мира. Разумеется, 2020 год внес свои коррективы, однако даже сейчас на полях можно увидеть восторженных гостей.

Как сообщал УНИАН.Туризм, на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" в Киеве 19 июня 2020 года открылась для посетителей новая выставка "Цветочное Сафари" , которая продлится до 26 июля.